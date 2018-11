Lucchese-Robur Siena, 22 convocati da Mignani: ''Voglia di fare una partita importante''

L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 22 giocatori per la partita di domenica 18 novembre, dodicesimo turno del campionato di calcio di Serie C, che si giocherà alle ore 16.30 allo stadio "Porta Elisa" di Lucca contro la Lucchese.Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura: Aramu, Arrigoni, Brumat, Cefariello, Cianci, Contini, Cristiani, D’Ambrosio, De Santis, Di Livio, Fabbro, Gliozzi, Guberti, Imperiale, Nardi, Romagnoli, Rossi, Russo, Sbrissa, Sersanti, Vassallo, Zanon.“Abbiamo fatto la settimana tipo, una settimana di buon lavoro che ci mancava, i ragazzi hanno risposto bene e domani dobbiamo andare a fare una grande partita. Le assenze? Non dipendono da noi, sicuramente sono giocatori che potrebbero darci una mano, ma sono convinto che nonostante le assenze la squadra possa far bene. Siamo una squadra abbastanza giovane, abbiamo bisogno di crescere e di aumentare la personalità in campo. Il modulo? La squadra con la difesa a 4 sa lavorare bene e lo ha dimostrato anche nel recente passato. La soluzione con la difesa a 3 la utilizziamo e la utilizzeremo a volte in funzione dell’avversario e di una scelta tattica, ci ha dato comunque ampie garanzie sotto certi aspetti. Considero entrambe le soluzioni delle certezze. La Lucchese? È una squadra giovane e caratteriale, che segue la personalità del suo allenatore, sotto certi aspetti è imprevedibile nelle soluzioni offensive, con attaccanti generosi, di gamba e di qualità: gioca un buon calcio e cercherà di reagire ai punti di penalità che ha ricevuto”.In classifica la Robur Siena ha 8 punti in 8 partite giocate, con un bilancio di 1 vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte. La Lucchese, fanalino di coda del campionato a causa degli 11 punti di penalizzazione, è a quota 5 in 10 partite disputate con 4 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta (in una classifica virtuale, senza tenere conto delle penalizzazioni sarebbe al 5º posto con 16 punti).