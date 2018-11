La Robur Siena vince a Lucca

LUCCHESE-ROBUR SIENA 2-3 (2-2)

Dopo la sconfitta interna contro la Pro Vercelli, arriva la seconda vittoria nel campionato di calcio di Serie C girone A per la Robur Siena che, nella 12ª giornata, allo stadio "Porta Elisa" di Lucca, supera la Lucchese con il risultato di 2-3.Passa in vantaggio la Robur, oggi in maglia arancione, al 10' del primo tempo con Gliozzi che di testa batte l'estremo difensore della Lucchese su cross di Guberti. Al 16' arriva il raddoppio per i bianconeri con un grandissimo tiro al volo di Guberti su azione di calcio d'angolo. Al 21' accorciano le distanze i padroni di casa con un tocco dalla breve distanza di Madrigali. Dopo che al 29' l'arbitro annulla una rete di Cristiani per fallo di mano di Cianci, arriva al 37' il pareggio della Lucchese: cross dalla destra e Sorrentino supera di testa Contini.Nella ripresa, al 31' grandissima parata di Contini su calcio di rigore battuto da De Feo, assegnato dall'arbitro per un fallo di Vassallo. Al 37' arriva la rete del successo del Siena, la realizza Fabbro con un tiro dal limite dell'area. Nel finale espulsione per i due allenatori Mignani e Favarin per proteste.I bianconeri salgono così a 11 punti in nove partite giocate con un bilancio di due vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, nove reti segnate e dieci subite.: Falcone, Madrigali, Lombardo (42’pt Zanini), Greselin, Sorrentino (38’st Jovanovic), Provenzano, Favale, De Vito, Bortoluss (38’st Isufaj), Mauri, De Feo. All. Favarin. A disp. Aiolfi, Palumbo, Cardore, Bernardini, Santovito, Palmese, Strechie, Bacci.: Contini; Brumat, D’Ambrosio, Rossi, Zanon; Cristiani (26’st Fabbro), Vassallo, Arrigoni; Guberti (26’st Aramu), Cianci (15’st Sbrissa), Gliozzi (44’st Romagnoli). All. Mignani. Cefariello, Nardi, De Santis, Di Livio, Russo, Imperiale, Sersanti.Arbitro: Alessio Clerico (Torino). Assistenti: Mattia Massimino di Cuneo e Claudio Gualtieri di Asti.Marcatori: 10’pt Gliozzi, 16’pt Guberti, 21’pt Madrigali, 37’pt Sorrentino, 37’st FabbroAmmoniti: Cianci, Arrigoni, Cristiani, Mauri, Vassallo