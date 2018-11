Pro Patria-Robur Siena, prevendita biglietti

E' attiva la prevendita per la partita di mercoledì 21 novembre alle ore 18:30 al "Carlo Speroni" di Busto Arsizio tra Pro Patria e Robur Siena, recupero della terza giornata di campionato. Il circuito di vendita è VivaTicket ( www.vivaticket.it ), è possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti fino alle ore 19 di domani, martedì 20 novembre al costo di 10,00 euro più i diritti di prevendita. Il giorno della partita non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. E’ possibile acquistare i biglietti online sul sito www.vivaticket.it e nei seguenti punti vendita della provincia di Siena:– TABACCHERIA IL CHIASSO LARGO, Via Rinaldini 7/9, 53100 Siena. Tel.0577282162– PAMPAPUGIA VIAGGI Via Trieste n°112 SINALUNGA (SI)– RASENNA VIAGGI E TURISMO Via Mazzini n°22/24 TORRITA DI SIENA (SI).