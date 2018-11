Pro Patria-Robur Siena, 22 convocati da Mignani

L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 22 giocatori per la partita di mercoledì 21 novembre, recupero della terza giornata del campionato di calcio di Serie C, che si giocherà alle ore 18.30 allo stadio "Carlo Speroni" di Busto Arsizio contro la Pro Patria.Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura: Aramu, Arrigoni, Brumat, Cefariello, Cianci, Contini, Cristiani, D’Ambrosio, De Santis, Di Livio, Fabbro, Gliozzi, Guberti, Imperiale, Nardi, Romagnoli, Rossi, Russo, Sbrissa, Sersanti, Vassallo, Zanon. Proseguono nel lavoro differenziato Belmonte, Bulevardi e Cesarini. Gli esami a cui è stato sottoposto Gerli hanno evidenziato una distrazione di alto grado al retto femorale destro, al livello prossimale. I tempi di recupero si aggirano intorno alle 6-7 settimane.In classifica la Robur Siena ha 11 punti in 9 partite giocate, con un bilancio di 2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. L'Aurora Pro Patria 1919 è a quota 13 in 11 partite disputate con 4 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte.