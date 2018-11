Calcio Serie C, la Robur Siena pareggia contro la Pro Patria

PRO PATRIA-ROBUR SIENA 1-1 (0-1)

Dopo la vittoria esterna di Lucca, arriva il sesto pareggio per la Robur Siena che, nel recupero della 3ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, giocata allo stadio "Carlo Speroni" di Busto Arsizio, chiude con il risultato di 1-1 la gara contro la Pro Patria.Passa in vantaggio la Robur, in maglia arancione, al 40' del primo tempo con Russo che supera di testa l'estremo difensore della Pro Patria su calcio d'angolo battuto da Arrigoni. Al 10' della ripresa i bianconeri sfiorano il raddoppio ma un salvataggio sulla linea di porta di Zaro impedisce il gol di Gliozzi. Al 24' arriva il pareggio dei padroni di casa: lo realizza Gucci su passaggio di Pedone.Con questo risultato i bianconeri salgono a 12 punti in dieci partite giocate con un bilancio di due vittorie, sei pareggi e due sconfitte, dieci reti segnate e undici subite.Domenica 25 novembre alle ore 16.30 allo stadio "Artemio Franchi" si giocherà la tredicesima giornata di campionato contro la Virtus Entella, quarta in classifica con 18 punti in 6 partite giocate, tutte vinte.: Mangano, Galli, Molnar, Disabato (15’st Pedone), Gucci (32’st Mastroianni), Le Noci (32’st Fietta), Gazo, Bertoni, Boffelli (44’st Battistini), Zaro, Mora. All. Sala. A disp. Tornaghi, Marcone, Pllumbaj, Santana, Lombardoni, Colombo, Ghioldi, Sane.: Contini; De Santis, Russo, D’Ambrosio, Imperiale (39’st Zanon); Cristiani (27’st Vassallo), Arrigoni, Sbrissa; Guberti (17’st Rossi); Gliozzi (27’st Cianci), Fabbro (39’st Aramu). All. Mignani. A disp. Cefariello, Nardi, Di Livio, Romagnoli, Brumat, Sersanti.Arbitro: Zufferli di Udine. Assistenti: Montagnani di Salerno e Ceolin di TrevisoMarcatori: 40’pt Russo, 24’st GucciAmmoniti: Zaro, Gliozzi, Imperiale, Mora, Aramu