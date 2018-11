Robur Siena-Virtus Entella, 22 convocati da Mignani: ''Vogliamo fare una grande partita''

L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 22 giocatori per la partita di domenica 24 novembre, tredicesima giornata del campionato di calcio di Serie C, che si giocherà alle ore 16.30 allo stadio "Artemio Franchi" contro la Virtus Entella.Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura: Aramu, Arrigoni, Brumat, Cefariello, Cianci, Contini, Cristiani, D’Ambrosio, De Santis, Di Livio, Fabbro, Gliozzi, Guberti, Imperiale, Nardi, Romagnoli, Rossi, Russo, Sbrissa, Sersanti, Vassallo, Zanon."Per l’Entella parlano i numeri, ha raccolto 6 vittorie in altrettante partite - ha dichiarato mister Mignani presentando la gara in conferenza stampa -, è una squadra sicuramente in fiducia, omogena e completa sotto l’aspetto fisico e tecnico-tattico, è organizzata da un allenatore che ha fatto poco questa categoria ultimamente. Abbiamo massimo rispetto ma anche una grande voglia di fare una grande partita. Della sfida di mercoledì resta un punto che dobbiamo prendere con lo spirito giusto: abbiamo mosso la classifica, dobbiamo migliorare nella gestione di alcuni momenti della partita, dobbiamo crescere e migliorare in personalità. Anche a Busto Arsizio comunque la squadra ha provato a vincere fino alla fine, dobbiamo guardare i lati positivi: siamo una squadra che sta crescendo, che sta facendo un percorso che fino a questo momento non è stato lineare, in questo periodo di incontri ravvicinati dobbiamo essere bravi e attenti nel gestire le forze, dobbiamo tenere tutti sulla corda. Domani è una partita importante, vogliamo fare una grande partita e mettere sotto una squadra come l’Entella che fino a questo momento è stata imbattibile".In classifica la Robur Siena ha 12 punti in dieci partite giocate con un bilancio di due vittorie, sei pareggi e due sconfitte, dieci reti segnate e undici subite. La Virtus Entella ha ottenuto 6 vittorie in 6 partite giocate ed è quarta a quota 18.