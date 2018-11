Calcio Serie C, la Robur Siena vince contro la corazzata Virtus Entella

ROBUR SIENA-VIRTUS ENTELLA 1-0 (0-0)

Grande vittoria per la Robur Siena che, nella 13ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, giocata oggi, domenica 25 novembre, allo stadio "Artemio Franchi", supera con il risultato di 1-0 la "corazzata" Virtus Entella che, dopo 6 vittorie su 6 partite giocate, viene così fermata dai bianconeri.Al 37' del primo tempo, palo colpito su calcio di punizione da Aramu con l'estremo difensore degli ospiti ormai battuto. Nella ripresa la Virtus Entella tenta di ottenere la settima vittoria con il Siena che cerca di tenere il risultato sullo 0-0, comunque prestigioso contro la squadra probabilmente più forte del campionato. Al 39' arriva però la rete clamorosa dei bianconeri con un tocco impercettibile di Cianci su un tiro di sinistro di Guberti che porta la vittoria e 3 importantissimi punti in casa Robur.Con questo risultato i bianconeri salgono a 15 punti in 11 partite giocate con un bilancio di tre vittorie, sei pareggi e due sconfitte, undici reti segnate e undici subite.: Contini, Zanon (41’st Imperiale), Arrigoni, D’Ambrosio, Gliozzi (22’st Cianci), Aramu (31’st Guberti), Romagnoli, Cristiani (41’st De Santis), Russo, Sbrissa, Vassallo (31’st Fabbro). All. Mignani. A disp. Cefariello, Nardi, De Santis, Di Livio, Rossi, Brumat, Imperiale, Sersanti.VIRTUS ENTELLA: Massolo, Belli, Mota Carvalho, Caturano (20’st Eramo), Benedetti, Pellizzer, Ardizzone (20’st Currarino, 42’st Baroni), Adorjan (20’st Diaw), Germoni (42’st Petrovic). All. Boscaglia. A disp. Paroni, Cleur, Zigrossi, Crialese, Di Paola, Icardi, Martinho.Arbitro: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia). Assistenti: Francesco D’Apice (Castellammare di Stabia) e Michele Somma (Castellammare di Stabia).Marcatori: 39’st CianciAmmoniti: Benedetti, Germoni, VassalloNote: 1978 abbonati, 449 paganti (46 ospiti). Incasso 14718 euro (compresa quota abbonati)