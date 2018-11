L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 22 giocatori per la partita di mercoledì 28 novembre, recupero della prima giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, che si giocherà alle ore 14.30 allo stadio "Leonardo Garilli" contro la Pro Piacenza.Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura: Aramu, Arrigoni, Brumat, Cefariello, Cianci, Contini, Cristiani, D’Ambrosio, De Santis, Di Livio, Fabbro, Fontana, Gliozzi, Guberti, Imperiale, Nardi, Romagnoli, Rossi, Russo, Sbrissa, Sersanti, Zanon.In classifica la Robur Siena ha 15 punti in 11 partite giocate con un bilancio di 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. La Pro Piacenza ha ottenuto 12 punti in 10 partite giocate.