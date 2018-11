La Robur Siena supera la Pro Piacenza con doppietta di Gliozzi

PRO PIACENZA-ROBUR SIENA 1-2 (0-0)

Allo stadio ''Leonardo Garilli'' di Piacenza arriva la quarta vittoria stagionale per la Robur Siena che, nel recupero della prima giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, giocata oggi, mercoledì 28 novembre, supera con il risultato di 1-2 la Pro Vercelli.Dopo un primo tempo nel quale i bianconeri faticano a contenere i padroni di casa, nella ripresa arriva il primo sussulto che prelude alla vittoria con una traversa colpita dopo 11' da Fabbro. Ed è proprio Fabbro che al 34' su azione di contropiede viene atterrato dall'estremo difensore degli emiliani. L'arbitro decreta il calcio di rigore che Gliozzi trasforma spiazzando Bertozzi al 51'. Dopo sette minuti arriva la doppietta per Gliozzi che su passaggio di Arrigoni sul filo del fuorigioco insacca la rete dello 0-2. Ininfluente il gol del Pro Piacenza su calcio di rigore al 51' realizzato da Nolè.Con questo risultato i bianconeri salgono a 18 punti in 15 partite giocate con un bilancio di quattro vittorie, sei pareggi e due sconfitte, tredici reti segnate e dodici subite. Quattro i risultati utili consecutivi per la squadra di mister Mignani che balza al 6º posto della classifica.Domenica 2 dicembre la Robur sarà impegnata in trasferta allo stadio "Biagio Pirina'' contro l'Arzachena per la 14ª giornata di campionato alle ore 14:30.: Bertozzi, Pasqualoni, Sanseverino (17’st Milani), Mangraviti, Nava, Nolè, Scardina, Zanchi, Ledesma (17’st Sicurella), Remedi, Kalombo (13’st Maldini). All. Maspero. A disp. Zaccagno, Quaini, Bajic, Zola, Ahmed Kadi, Perrotti, Poddie, Urso, Volpicelli.: Contini; Romagnoli, Russo, D’Ambrosio; De Santis, Sbrissa, Arrigoni, Zanon (36’st Imperiale); Aramu (39’st Guberti); Fabbro (36’st Di Livio), Cianci (28’st Gliozzi). All. Mignani. A disp. Cefariello, Nardi, Rossi, Cristiani, Brumat, Fontana, Sersanti.Arbitro: Mario Saia (Palermo). Assistenti: Lorenzo Poma (Trapani) e Francesco Cortese (Palermo).Marcatori: 35’st e 42’st Gliozzi, 51’st NolèAmmoniti: Aramu, Zanchi, Bertozzi