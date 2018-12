Poker della Robur Siena contro l'Albissola - FOTO

ROBUR SIENA-ALBISSOLA 4-1 (1-1)

Allo stadio ''Artemio Franchi'' arriva una rotonda vittoria per la Robur Siena che, nella 16ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, giocata oggi, mercoledì 12 dicembre, supera l'Albissola con il risultato di 4-1.Primo tempo difficile per i bianconeri che vanno in svantaggio al 32' con un tiro di Martignano su errore di Zanon. Il pareggio della Robur arriva al 45' su calcio di rigore decretato dall'arbitro per un atterramento di Gliozzi. Lo stesso Gliozzi realizza e nell'occasione del fallo viene espulso Gargiulo. Si va al riposo sull'1-1 ma con l'Albissola in 10 uomini.Nella ripresa, dopo solo tre minuti, rete per il Siena su azione d'angolo conclusa da Rossi che batte l'estremo difensore degli ospiti. Al 19' arriva il terzo gol, lo realizza Arrigoni con un tiro dai 20 metri. La rete del definitivo 4-1 è opera di Cianci al 47'.Con questo risultato i bianconeri salgono a 21 punti in 14 partite giocate, all'ottavo posto della classifica, con un bilancio di cinque vittorie, sei pareggi e tre sconfitte, 18 reti segnate e 15 subite.Domenica 16 dicembre la Robur sarà impegnata nuovamente in trasferta allo "Stadio dei Marmi'' contro la Carrarese per la 17ª giornata di campionato alle ore 14:30.: Contini; Brumat, D’Ambrosio, Rossi, Zanon (20’st Imperiale); Sbrissa, Arrigoni, Vassallo (33’st Guberti); Aramu (33’st Fabbro), Di Livio (20’st Cristiani); Gliozzi (27’st Cianci). All. Mignani. A disp. Cefariello, Nardi, De Santis, Romagnoli, Russo.: Piccardo, Mahrous (1’st Rossini), Balestrero, Cais (25’st Russo), Martignago (25’st Silenzi), Sibilia (32’st Raja), Calcagno, Oukhadda, Gargiulo, Oprut, Nossa. All. Bellucci. A disp. Bambino, Albertoni, Sancinito, Bezziccheri, Oliana, Bartulovic, Damonte, Gibilterra.Arbitro: Matteo Gualtieri (Asti). Assistenti: Luca Dicosta (Novara) e Khaled Bahri (Sassari).Marcatori: 32’pt Martignago, 45’pt Gliozzi (rig.), 3’st Rossi, 19’st Arrigoni, 47’st CianciAmmoniti: Di Livio, Mahrous, RussoEspulsi: GargiuloNote: 1978 abbonati, 259 paganti (7 ospiti). Incasso 13584 euro (compresa quota abbonati)