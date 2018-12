Poker della Robur Siena contro l'Albissola - FOTO

ROBUR SIENA-ALBISSOLA 4-1 (1-1)

Allo stadio ''Artemio Franchi'' arriva una rotonda vittoria per la Robur Siena che, nella 16ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, giocata oggi, mercoledì 12 dicembre, supera l'Albissola con il risultato di 4-1.Primo tempo difficile per i bianconeri che vanno in svantaggio al 32' con un tiro di Martignano su errore di Zanon. Il pareggio della Robur arriva al 45' su calcio di rigore decretato dall'arbitro per un atterramento di Gliozzi. Lo stesso Gliozzi realizza e nell'occasione del fallo viene espulso Gargiulo. Si va al riposo sull'1-1 ma con l'Albissola in 10 uomini.Nella ripresa, dopo solo tre minuti, rete per il Siena su azione d'angolo conclusa da Rossi che batte l'estremo difensore degli ospiti. Al 19' arriva il terzo gol, lo realizza Arrigoni con un tiro dai 20 metri. La rete del definitivo 4-1 è opera di Cianci al 47'.“Ci aspettavamo un avversario che provava a difendersi basso, nel primo tempo non abbiamo avuto grosse difficoltà nel girare palla semmai nel trovare soluzioni nell’area di rigore dell’Albissola - ha dichiarato mister Mignani al termine della gara -. Siamo comunque arrivati due volte al tiro da fuori area, soluzione da utilizzare in questi casi, ed abbiamo preso un gran palo sulla punizione di Aramu. E’ vero Gargiulo ha commesso un’ingenuità in occasione del rigore, pero’ ne abbiamo commessa una anche noi che poteva compromettere il risultato. E’ stata una partita in equilibrio nel primo tempo, aver fatto gol nella ripresa ci ha spianato la strada, complice anche la superiorità numerica. Non è facile per nessuno affrontare squadre che si difendono così basse, l’Albissola ha vinto a Novara, ha pareggiato con il Pisa e ha perso a 5 minuti dalla fine con l’Entella: è organizzata, bene allenata e con giocatori di prospettiva, sta facendo il suo percorso. A Siena purtroppo funziona così, dopo 3 minuti e 50 secondi su un giro palla difensivo c’era già del mormorio: non capisco e continuo a non comprendere alcuni atteggiamenti dall’esterno. Questi ragazzi vanno sempre in campo dopo aver fatto un duro lavoro e con la volontà di fare il meglio, siamo una squadra giovane che sicuramente commette errori e li commetterà fino alla fine del campionato ma lavoriamo sodo e proviamo a proporre calcio, giocare spesso non ci ha permesso di dare continuità al lavoro. Abbiamo voglia di fare un campionato di buon livello, se qualcuno ci vuol dare una mano dall’esterno lo accettiamo, altrimenti saremo da soli, anche se la curva ha cantato tutta la partita, fino alla fine”.Con questo risultato i bianconeri salgono a 21 punti in 14 partite giocate, all'ottavo posto della classifica, con un bilancio di cinque vittorie, sei pareggi e tre sconfitte, 18 reti segnate e 15 subite.Domenica 16 dicembre la Robur sarà impegnata nuovamente in trasferta allo "Stadio dei Marmi'' contro la Carrarese per la 17ª giornata di campionato alle ore 14:30.: Contini; Brumat, D’Ambrosio, Rossi, Zanon (20’st Imperiale); Sbrissa, Arrigoni, Vassallo (33’st Guberti); Aramu (33’st Fabbro), Di Livio (20’st Cristiani); Gliozzi (27’st Cianci). All. Mignani. A disp. Cefariello, Nardi, De Santis, Romagnoli, Russo.: Piccardo, Mahrous (1’st Rossini), Balestrero, Cais (25’st Russo), Martignago (25’st Silenzi), Sibilia (32’st Raja), Calcagno, Oukhadda, Gargiulo, Oprut, Nossa. All. Bellucci. A disp. Bambino, Albertoni, Sancinito, Bezziccheri, Oliana, Bartulovic, Damonte, Gibilterra.Arbitro: Matteo Gualtieri (Asti). Assistenti: Luca Dicosta (Novara) e Khaled Bahri (Sassari).Marcatori: 32’pt Martignago, 45’pt Gliozzi (rig.), 3’st Rossi, 19’st Arrigoni, 47’st CianciAmmoniti: Di Livio, Mahrous, RussoEspulsi: GargiuloNote: 1978 abbonati, 259 paganti (7 ospiti). Incasso 13584 euro (compresa quota abbonati)