La Robur Siena passa a Carrara

CARRARESE-ROBUR SIENA 1-2 (0-1)

solo 2 minuti e la Robur ritorna in vantaggio: dopo una respinta del portiere su tiro di Vassallo, arriva per primo sul pallone Cianci che realizza la rete del definitivo 1-2 portando altri 3 preziosissimi punti in casa Robur.

Con la vittoria di oggi, i bianconeri salgono a 24 punti in 15 partite giocate, al settimo posto della classifica, con un bilancio di sei vittorie, sei pareggi e tre sconfitte, 20 reti segnate e 16 subite.

Sabato 22 dicembre alle 20.45, la Robur sarà impegnata allo stadio "Artemio Franchi" contro il Novara, nono in classifica, per la 18ª giornata di campionato.



Allo ''Stadio dei Marmi'' di Carrara arriva la sesta vittoria stagionale per la Robur Siena che, nella 17ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, giocata oggi, domenica 16 dicembre, supera con una ottima gara la capolista Carrarese con il risultato di 1-2.Passano in vantaggio i bianconeri dopo solo 7 minuti di gioco con Vassallo che, su colpo di tacco di Gliozzi, tira dal limite superando Borra.Nella ripresa, dopo un palo colpito da Vassallo al 20', arriva il pareggio dei padroni di casa. Siamo al 34' ed è Coralli, su passaggio di Tavano, che supera l'estremo difensore bianconero Contini. Ma passano: Borra, Carissoni (27’st Varga), Agyei, Maccarone (13’st Coralli), Rosaia, Tavano, Ricci L., Piscopo (13’st Biasci), Ricci G., Pugliese, Valente. All. Baldini. A disp. Mazzini, Rollandi, Alari, Shehu, Addiego Mobilio, Karkalis.: Contini; Romagnoli (42’st Russo), D’Ambrosio, Rossi, Imperiale; Sbrissa, Arrigoni, Vassallo (42’st Brumat), Aramu (32’st Cianci), Di Livio (21’st Cristiani), Gliozzi. All. Mignani. A disp. Cefariello, Nardi, De Santis, Zanon, Guberti, Fabbro.Arbitro: Michele Di Cairano (Ariano Irpino). Assistenti: Antonio Vono (Soverato) e Cosimo Cataldo (Bergamo).Marcatori: 8’pt Vassallo, 34’st Coralli, 36’st CianciAmmoniti: Pugliese, Valente, Rosaia, Gliozzi, Coralli