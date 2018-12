Robur Siena: settore giovanile, cinque bianconeri in nazionale

Cinque convocazioni in nazionale per i bianconeri del settore giovanile della Robur Siena. Il CT Arrigoni ha convocato, per la rappresentativa italiana Under 15 della Lega Pro, il portiere Emiliano Fillippis ed il centrocampista Giacomo Pomi (entrambi classe 2004): in programma un test amichevole giovedì alle ore 14:30 presso il centro tecnico federale di Coverciano. La nazionale albanese invece ha convocato Daniele Hoxhaj (classe 2003), Giulio Dema (classe 2004) e Klevis Hilla (classe 2005) per uno stage che si tiene a Roma.