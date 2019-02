A Siena la Nazionale Under 19 verso l’Europeo: Guidi convoca 22 azzurrini per l’amichevole con la Francia

La partita si giocherà allo stadio "Artemio Franchi" di Siena alle 15 di mercoledì 13 febbraio

Lunedì conferenza stampa al Comune con il sindaco della città

Sono 22 i giocatori convocati da Federico Guidi per la partita contro la Francia che si giocherà all’Artemio Franchi di Siena alle 15 di mercoledì 13 febbraio. Dopo la splendida vittoria conseguita a Caserta contro i pari età della Spagna (3-0) poco più di due settimane fa, per gli Azzurrini si propone una seconda amichevole di lusso, l’ultima prima di affrontare la seconda fase di qualificazione agli Europei di categoria in programma in Veneto dal 20 al 26 marzo contro Serbia, Ucraina e Belgio.I bleus sono figli di una delle scuole calcistiche più prestigiose al mondo e l’ultimo scontro con l’Italia risale ai campionati europei dello scorso luglio in Finlandia, quando la forte compagine transalpina venne sconfitta dai ragazzi allora guidati da Paolo Nicolato con un rotondo 2-0. La galoppata Azzurra terminò poi con il titolo di vicecampione continentale, dopo aver perso contro il Portogallo una delle più belle finali mai disputate a livello giovanile, un match avvincente terminato 4-3 ai tempi supplementari.Federico Guidi confida in una prestazione come quella avuta contro gli iberici: “I ragazzi devono continuare a impegnarsi come hanno fatto l’ultima volta – dichiara il tecnico – perché solo così potranno presentarsi da protagonisti all’appuntamento di marzo e mercoledì prossimo sarà l’ultima occasione per mettere a punto i meccanismi di gioco”. Un test assolutamente probante visto il valore dell’avversario: “La Francia oltre a essere una squadra dotata di mezzi tecnici, mette in campo una fisicità devastante – avverte Guidi – e solo con il collettivo, con la forza del gruppo potremo fronteggiarla e giocare alla pari”.Le due Nazionali si sono affrontate in tutto 9 volte e il bilancio è a favore della Francia con 4 vittorie, due per l’Italia e tre pareggi.Lunedì 11 febbraio, alle 11,30 presso la Sala delle Lupe del Palazzo Pubblico a Siena, il match sarà presentato alla stampa dal Sindaco Luigi De Mossi, dall’assessore allo Sport Silvia Buzzichelli e da una delegazione della Nazionale giovanile.Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Russo (Genoa);Difensori: Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Delfino Pescara), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Fabio Corradini (Hellas Verona), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Francesco Mezzoni (Napoli), Nicholas Rizzo (Inter);Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Lorenzo Gavioli (Inter), Salvatore Pezzella (Roma), Marco Pompetti (Inter), Manolo Portanova (Juventus), Mattia Zennaro (Venezia);Attaccanti: Davide Merola (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Alessio Riccardi (Roma), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).Staff: Capo Delegazione, Evaristo Beccalossi; Coordinatore nazionali giovanili, Maurizio Viscidi; Allenatore, Federico Guidi; Assistente Allenatore, Bernardo Corradi; Preparatore Atletico, Luca Coppari; Preparatore Portieri, Graziano Vinti; Match Analyst, Marco Mannucci; Medici, Vincenzo Santoriello e Lorenzo Ticca; Fisioterapista: Giuseppe Galli; Segretario, Aldo Blessich.