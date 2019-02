''Walk, About Robur!'', l'iniziativa del progetto 3P prima della partita tra Robur Siena e Juventus U23

Un “Walk, About Robur!” all’insegna del sorriso, quello che si è tenuto ieri in occasione della partita tra Robur Siena e Juventus U23. L’iniziativa, riservata ai bambini che scendono in campo con la terna arbitrale e alle loro famiglie, prevede una visita degli spogliatoi del Rastrello prima dell’inizio della partita, una passeggiata lungo il sottopassaggio che porta al terreno di gioco, seguire l’arrivo delle squadre nella mixed zone, visitare la sala stampa, assistere al riscaldamento delle formazioni da una postazione privilegiata, entrare in campo con la divisa arbitrale insieme alla terna e alle squadre, e seguire la partita dalla tribuna centrale.“Walk, About Robur!” fa parte del progetto 3P (Patto, Passione, Partecipazione) che vede coinvolte la Polizia di Stato e la Robur Siena, scelta insieme ad altre società da Lega Pro e Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive per farsi promotrice del progetto. Per partecipare alle prossime tappe dell’iniziativa è necessario inviare una mail all’indirizzo info@robursiena.net e sulla base dei posti disponibili e delle gare interessate dal “Walk about Robur” saranno stilate delle apposite liste. Le visite guidate saranno curate dello staff della Robur Siena.