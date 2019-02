Olbia-Robur Siena, prevendita biglietti

E' attiva la prevendita per la partita Olbia-Robur Siena, in programma mercoledì 20 febbraio alle ore 14,30 allo stadio "Bruno Nespoli" di Olbia. Il tagliando acquistato in occasione della gara del 9 dicembre sarà valido per l’ingresso allo stadio di mercoledì.Il circuito di vendita è ciaotickets, ( www.ciaotickets.com ) e a Siena è possibile acquistare i biglietti al prezzo di 7 euro più prevendita nei seguenti punti vendita:TABACCHERIA NARGHILÈ | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Aretina, 6 , 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 285307TABACCHERIA IL CHIASSO LARGO | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Rinaldini, 7/9, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 282162SIENA CLUB FEDELISSIMI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Mencatelli, 11, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 236677MCM SERVICE | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Marzi, 6/8, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 45483TABACCHERIA SCACCIAPENSIERI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Nazareno Orlandi, 6, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 334040TABACCHERIA CARTOLERIA CARNASCIALI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Duccio di Boninsegna, 29, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) ItaliaTABACCHERIA LA RADICA | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Simone Martini, 24, 53100 , Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 286156NON SOLO EDICOLA | Via Dario Neri, 2 – 53100 SienaTABACCHERIA GERACE FRANCESCO | Prevendita Autorizzata CiaoticketsPiazza Giacomo Matteotti, 15, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 270918TABACCHERIA DEBOLINI COSIMO | Prevendita Autorizzata CiaoticketsVia Camollia, 6, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 49295BIGLIETTERIA MARVIT | Prevendita Autorizzata CiaoticketsSottopassaggio La Lizza – Piazza Antonio Gramsci , 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 228352I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati in prevendita fino alle ore 19 di martedì 19 febbraio.