La Robur Siena vince in trasferta contro la Pistoiese

PISTOIESE-

ROBUR SIENA 0-2 (0-0)

Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, la partita prende una svolta all'11' della ripresa quanto una doppia espulsione per Fantacci e Romagnoli dopo uno screzio tra i due ed una "rissa" generale lasciano le due squadre in 10. Al 17' passa in vantaggio il Siena con Gerli che realizza al termine di una triangolazione con Gliozzi. Al 26' arriva il raddoppio per i bianconeri con un fortissimo tiro dalla lunga distanza di Aramu servito da Arrigoni che finta di tirare da calcio di punizione per servire il numero 10 senese.



Con la vittoria di oggi la Robur sale a

Allo stadio ''Marcello Milani'' di Pistoia, arriva il 14º risultato utile per la Robur Siena che, nel posticipo della 28ª giornata (9ª di ritorno) del campionato di calcio di Serie C girone A, giocata oggi lunedì 25 febbraio, ha superato la Pistoiese con il risultato di 0-2.45 punti in 26 partite giocate e un bilancio di 11 vittorie, 12 pareggi e 3 sconfitte, al quinto posto della classifica dopo la Virtus Entella, prima a quota 52, l'Arezzo a 49, e la coppia formata da Pro Vercelli e Piacenza a 46.Sabato 2 marzo alle 16.30, si ritorna allo stadio ''Artemio Franchi'' per la 10ª giornata di ritorno, con il Siena che affonterà il Gozzano.: Meli; El Kaouakibi, Dossena, Cagnano; Regoli, Luperini (37’st Sallustio), Vitiello (34’st Tartaglione), Fantacci, Llamas (27’st Forte); Fanucchi (34’st Cellini), Momentè (37’st Petermann). All. Asta. A disp. Romagnoli, Pagnini, Tartaglione, Viti.: Contini; Pedrelli, Romagnoli, D’Ambrosio, Zanon; Bulevardi, Arrigoni (34’st Sbrissa), Gerli; Guberti (12’st Esposito); Aramu (40’st Fabbro), Gliozzi (34’st Cianci). All. Mignani. A disp. Melgrati, Comparini, Di Livio, Imperiale, Sersanti.Arbitro: Luca Zufferli (Udine). Assistenti: Federico Polo-Grillo (Pordenone) e Veronica Martinelli (Seregno)Marcatori: 17’st Gerli, 26’st AramuAmmoniti: Fanucchi, Vitiello, El KaouakibiEspulsi: Fantacci, Romagnoli