Robur Siena-Olbia, prevendita biglietti

E' attiva la prevendita dei biglietti per la partita Robur Siena-Olbia, 34ª giornata di campionato di calcio di Serie C girone A (15ª di ritorno), in programma allo stadio "Artemio Franchi" sabato 6 aprile alle ore 14:30.Torna la promozione per gli Under 18 in Curva Robur Lorenzo Guasparri. In occasione della partita la società ha deciso di effettuare la promozione dedicata alla categoria Under 18: con soli 2 euro i bambini ed i ragazzi potranno tifare i bianconeri dal settore della Curva.Di seguito il dettaglio dei prezzi:Curva Lorenzo Guasparri: Intero – 12 €; ridotto over 65/donne – 8 €; ridotto Under 18 – 2 €;Gradinata Paolo De Luca: Intero – 17 €; ridotto over 65/donne – 13 €; ridotto Under 18 – 8€; universitari – 8 €;Tribuna Danilo Nannini laterale: Intero – 24€; ridotto over 65/under 18/donne – 19€; ridotto under 12 – 12€;Tribuna Danilo Nannini centrale: Intero – 31€; ridotto over 65/donne/Under 18 – 23€; ridotto under 12 – 15 €;Tribuna Danino Nannini d’onore: Intero – 50€; ridotto over 65/Under 18/donne – 35€; ridotto under 12 – 23€;Tribuna Danilo Nannini Executive: Intero 90€;Settore ospiti: Intero 12€A Siena è possibile acquistare i tagliandi in prevendita nei seguenti punti:– TABACCHERIA NARGHILÈ | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Aretina, 6 , 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 285307– TABACCHERIA IL CHIASSO LARGO | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Rinaldini, 7/9, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 282162– SIENA CLUB FEDELISSIMI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Mencatelli, 11, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 236677– MCM SERVICE | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Marzi, 6/8, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 45483– TABACCHERIA SCACCIAPENSIERI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Nazareno Orlandi, 6, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 334040– TABACCHERIA CARTOLERIA CARNASCIALI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Duccio di Boninsegna, 29, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) Italia– TABACCHERIA LA RADICA | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Simone Martini, 24, 53100 , Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 286156– NON SOLO EDICOLA | Via Dario Neri, 2 – 53100 Siena– TABACCHERIA GERACE FRANCESCO | Prevendita Autorizzata CiaoticketsPiazza Giacomo Matteotti, 15, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 270918– TABACCHERIA DEBOLINI COSIMO | Prevendita Autorizzata CiaoticketsVia Camollia, 6, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 49295– BIGLIETTERIA MARVIT | Prevendita Autorizzata CiaoticketsSottopassaggio La Lizza – Piazza Antonio Gramsci , 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 228352Le prevendite autorizzate “Ciaotickets” nel bacino di utenza di Olbia sono:– TABACCHERIA VITTORIO VENETO – RIV. 38 | Prevendita Autorizzata CiaoticketsCorso Vittorio Veneto, 94, 07026, Olbia (OT)07026 Olbia (OT) +39 0789 26917– TABACCHERIA CORSO UMBERTO | Prevendita Autorizzata CiaoticketsCorso Umberto I, 110 , 07026, Olbia (OT)07026 Olbia (OT) +39 078929253– CROSSROAD CAFFE’ | Prevendita Autorizzata CiaoticketsVia Argentina, 3, 07026, Olbia (OT)07026 Olbia (OT) +39 0789 1840166– JOHNNY BAR | Prevendita Autorizzata CiaoticketsVia Gabriele d’Annunzio, 58, 07026, Olbia (OT)07026 Olbia (OT) +39 0789 206018Il prezzo praticato nel settore ospiti è di 12 € (prezzo unico), entro le ore 19,00 di venerdì 5 aprile 2019 tutti i possessori della Tessera del Tifoso ed anche i non fidelizzati potranno acquistare in prevendita i tagliandi per il settore ospiti, anche optando per l’acquisto online.Poiché alla gara non risulta al momento attribuito alcun indice di rischio, la Robur Siena informa che, se non emergeranno nella riunione del G.O.S. situazioni ostative, i tagliandi rimasti invenduti di tutti i settori dello Stadio “Artemio Franchi”, con l’esclusione del settore ospiti, potranno essere posti in vendita a favore dei tifosi ospiti, possessori della Tessera del Tifoso ed anche i non fidelizzati compresi quelli residenti nella provincia di Olbia-Tempio, anche il giorno della partita presso tutti i punti vendita comprese le biglietterie in prossimità dello stadio “Artemio Franchi” di Siena. Per ulteriori informazioni relativi ai punti vendita e per l’acquisto on line dei tagliandi è possibile consultare direttamente il sito www.ciaotickets.com