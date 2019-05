Bella vittoria per la Robur Siena contro il Piacenza

ROBUR SIENA-PIACENZA 2-0 (0-0)

Bella vittoria per la Robur Siena che, nella 38ª e ultima giornata (19ª di ritorno) del campionato di calcio di Serie C girone A, giocata oggi sabato 4 maggio allo stadio "Artemio Franchi", supera il Piacenza (che con la contemporanea vittoria dell'Entella vede sfumare la promozione diretta in B) con il risultato di 2-0.Dopo una traversa colpita da Cianci alla fine del primo tempo, nella ripresa arrivano le due reti dei bianconeri: la prima la realizza lo stesso Cianci all'11' che, servito da Guberti, e dopo una finta di Vassallo, supera l'estremo difensore degli ospiti con un tiro di piatto sul primo palo. Il raddoppio arriva al 20' con Gliozzi che piazza un bolide dal limite dell'area per la rete del definitivo 2-0.punti in 37 partite giocate e un bilancio di 16 vittorie, 15 pareggi e 6 sconfitte. Nella prima gara dei play-off i bianconeri incontreranno il Novara domenica 12 maggio allo stadio "Artemio Franchi" (da definire l'orario) in una gara secca dove per la Robur basterà il pareggio per passare al secondo turno.La classifica finale è la seguente: Virtus Entella 75 punti; Piacenza 74; Pisa 69; Arezzo e Pro Vercelli 64; Robur Siena 63; Carrarese 62; Pro Patria 57; Novara 50; Alessandria e Pontedera 45; Juventus U23 42; Olbia 38; Arzachena 37; Pistoiese 35; Gozzano 33; Albissola 28; Cuneo 24; Lucchese 20.: Contini; Romagnoli, D’Ambrosio, Rossi, Imperiale; Gerli (40’st Cristiani), Arrigoni, Vassallo; Guberti; Cianci (15’st Cesarini), Gliozzi. All. Mignani. A disp. Melgrati, Comparini, Varga, Zanon, Bulevardi, Di Livio, Fabbro, Sbrissa, Esposito, Pedrelli.: Fumagalli, Pergreffi, Bertoncini, Sestu, Nicco (23’st Corazza), Ferrari, Corradi (28’st Marotta), Porcari (14’st Terrani), Della Latta, Di Molfetta, Barlocco (28’st Cauz). All. Franzini. A disp. Calore, Calzetta, Sylla, Silva, Mulas, Bachini, Corsinelli, Perez.Arbitro: Giacomo Camplone (Pescara). Assistenti: Thomas Ruggieri (Pescara) e Simone Teodori (Fermo).Note: 1978 abbonati, 3246 paganti (2009 ospiti). Incasso 49272 euro (compresa quota abbonati)Marcatori: 11’st Cianci, 20’st GliozziAmmoniti: Contini, Rossi, Pergreffi, Gerli, Ferrari