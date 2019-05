Calcio Serie D: la Pianese promossa in Serie C, festa a Piancastagnaio

San Gimignano retrocesso, mentre per la Sinalunghese ci saranno i play-out

Nella 38ª e ultima giornata del campionato di calcio di Serie D girone E, con una vittoria per 0-2 a Forte dei Marmi contro il Seravezza, la Pianese vince il campionato di Serie D ed è promossa direttamente in Serie C. Per i bianconeri di Piancastagnaio dunque una stagione che rimarrà nella storia calcistica del paese dell'Amiata.Finisce male invece per la seconda squadra della provincia di Siena, il San Gimignano Sport, penultimo con il pareggio ottenuto oggi contro il Prato, che viene direttamente retrocesso in Eccellenza. La Sinalunghese, vincente per 2-0 sul Bastia invece, potrà giocarsi la salvezza nei play-out con prima sfida contro Viareggio. La vincente affronterà poi lo Scandicci nell'ultima gara per evitare la retrocessione.La classifica finale: Pianese 74 punti; Ponsacco 73; Seravezza 65; Montevarchi e Gavorrano 64; San Donato 63; Ghivizzano 60; Tuttocuoio 55; Prato 54; Cannara 51; Trestina 50; Aglianese e Real Forte Querceta 46; Sangiovannese e Bastia 45; Scandicci 43; Viareggio e Sinalunghese 37; San Gimignano Sport 36; Massese 16.