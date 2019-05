Il Siena sconfitto clamorosamente dal Novara viene eliminato dai play-off - FOTO

ROBUR SIENA-NOVARA 0-1 (0-0)

Clamorosa sconfitta per la Robur Siena che, nel primo turno dei play-off del campionato di calcio di Serie C, giocato oggi domenica 12 maggio allo stadio "Artemio Franchi", viene superata con il risultato di 0-1 dal Novara, che passa così al secondo turno eliminando i bianconeri dalla competizione a causa anche di un atteggiamento remissivo della squadra di Mignani, tra la grande delusione di tutti i tifosi senesi.Primo tempo che vede la Robur in difficoltà nella prima parte di gara e che poi si svolge in sostanziale equilibrio. Spinge il Novara nella ripresa alla ricerca del gol, con il Siena che, con un atteggiamento colpevolmente rischioso, si limita a controllare il risultato avendo a disposizione per passare il turno anche il pareggio in virtù della miglior posizione in classifica ottenuta nella stagione regolare. Cosa che purtroppo non riesce, perchè il Novara passa al 34' con un colpo di testa di Cacia su cross di Visconti che elimina i bianconeri.: Contini; Romagnoli (37’st Aramu), Varga, D’Ambrosio, Imperiale (37’st Zanon); Gerli, Arrigoni, Vassallo (37’st Cristiani); Guberti; Cianci (25’st Cesarini), Gliozzi. All. Mignani. A disp. Melgrati, Comparini, Bulevardi, Di Livio, Fabbro, Sbrissa, Esposito, Pedrelli.: Di Gregorio, Tartaglia (33’st Cinaglia), Bove, Schiavi (18’st Buzzegoli), Visconti, Ronaldo (18’st Perrulli), Bastoni (33’st Nardi), Bianchi, Gonzalez (25’st Eusepi), Cacia, Sbraga. All. Viali. A disp. Benedettini, Marricchi, Fonseca, Stoppa, Zappa, Kyeremateng, Bellich.Arbitro: Ivan Robilotta (Sala Consilina). Assistenti: Giuseppe Mansi (Nocera Inferiore), Gianluca D’Elia (Ozieri). IV Uomo: Eduart Pashuku (Albano Laziale)Note: 2211 paganti per un incasso di 22278 euroMarcatori: 34’st CaciaAmmoniti: Schiavi, Ronaldo, D’Ambrosio, Cianci, Gerli, Cristiani