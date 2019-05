La Robur Siena non rinnova il contratto a Mignani

La Robur Siena ha comunicato che, dopo un incontro che si è tenuto con l’allenatore Michele Mignani, è arrivata la decisione consensuale di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno."La presidente Anna Durio e tutta la dirigenza ringraziano mister Mignani ed il vice Simone Vergassola per il lavoro svolto con grande dedizione, passione e professionalità, che ha portato ad emozioni indimenticabili come l’impresa di Catania e la disputa della finale play-off di Pescara, oltre ad una crescita dell’organico condivisa con l’impostazione societaria di questi due anni trascorsi insieme. La Robur Siena augura a Michele e Simone buona fortuna ed esprime i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera."