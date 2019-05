Torneo Internazionale calcio giovanile ''Città di Montepulciano'': il Torino e i danesi del Midtjylland escono subito allo scoperto

Sono iniziate le gare di qualificazione del 3° trofeo





Sabato 1 giugno le semifinali, domenica 2 giugno la finale e le premiazioni

Si è aperto, con l’esibizione del gruppo sbandieratori e tamburini di Montepulciano e gli inni delle squadre in gara eseguiti dalla banda dell’Istituto di Musica Henze, il 3° Torneo Internazionale di calcio giovanile ‘Città di Montepulciano organizzato dall’Unione Polisportiva Poliziana ASD, con il patrocinio del Comune di Montepulciano e della Regione Toscana. Una cerimonia suggestiva per una manifestazione che avvicina l’intero evento ai più grandi appuntamenti di sport internazionali.Le squadre sono alloggiate in alcune strutture ricettive di Chianciano Terme e dopo un briefing tecnico, venerdì 31 maggio alle ore 9:00 allo stadio Bonelli di Montepulciano sono iniziate le prime partire: le prime due squadre a scendere in campo sono state la padrona di casa, Poliziana contro la Palestinian Football Talents Academy, prima volta in Italia per disputare un torneo calcistico. Poi si sono sfidate Torino e S.C. Camorani, Parma e F.C. Fastav Zlín, nel pomeriggio è tornata di nuovo in campo la Poliziana questa volta contro il Midtjylland, a seguire il Torino contro l’Arezzo e infine il Siena con il Parma. Dalla prima giornata di gioco sono già emerse le compagini più agguerrite e competitive per la conquista del premio: le squadre che più si sono fatte riconoscere già dalle prime fasi di gioco e che sono apparse più pericolose e preparate tecnicamente sono state il Torino e i danesi del Midtjylland.Per il giorno 1 giugno sono previste ancora le gare di qualificazione, mentre nel pomeriggio si giocheranno le semifinali tra le vincenti dei tre mini-gironi e verrà decretata la migliore seconda. Nella giornata di sabato 1 giugno, inoltre, verrà consegnato il premio giornalistico al miglior articolo prodotto dagli studenti di tutte le scuole secondarie del territorio, il cui tema scelto per quest’anno sono i diritti umani. Nella mattina del 2 giugno, ultimo giorno della manifestazione, saranno giocate le finali: alle 9:00 quella per 3°/4° posto, alle 11:00 quella per 1°/2° posto.Quello che vuole offrire la manifestazione è il senso di fratellanza e di accoglienza che hanno offerto gli atleti sfilando orgogliosamente con i colori delle società durante la cerimonia di apertura.Gli atleti si sono uniti festosamente tra di loro senza distinzioni di maglia, di provenienza e nazionalità. Alla cerimonia di apertura hanno preso parte il neo sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, il presidente dell’Unione Sportiva Poliziana, Massimiliano Bianconi, mentre due giovanissimi atleti, uno italiano e l’altro palestinese, con molta emozione, hanno letto il messaggio inaugurale, esempio di quanto sia utile lo sport professionistico alla convivenza civile.