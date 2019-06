Calcio Serie C, iscritta la Pianese

La Pianese, venerdì 21 giugno, ha completato la consegna della documentazione necessaria per l'iscrizione al Campionato di Serie C 2019-2020 depositando la domanda di ammissione al campionato, la fideiussione e gli assegni circolari relativi alla tassa di iscrizione direttamente a Firenze presso la sede della Lega Pro (andavano depositati in originale entro il 24 giugno).Lo comunica la società bianconera aggiungendo che "tutto il resto della documentazione era già stata depositato tramite PEC nei giorni scorsi ottemperando in anticipo a tutti gli adempimenti previsti dalle normative."