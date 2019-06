Emilio Dierna nuovo giocatore della Pianese

La U.S. Pianese ha comunicato di aver ingaggiato il calciatore Emilio Dierna. Difensore, nato a Gela il 12/02/1987, nella stagione appena conclusa ha militato nel Modena in serie D collezionando 27 presenze e mettendo a segno tre reti. In precedenza ha vestito le maglie di Cosenza, Montevarchi, Sangiovannese, Poggibonsi, Arezzo, Ancona, Viterbese Gubbio. Da parte della Società il benvenuto nella Pianese al nuovo giocatore bianconero.