Robur Siena, ufficiale: Alessandro Dal Canto Ã¨ il nuovo allenatore bianconero

Robur Siena, ufficiale: Alessandro Dal Canto è il nuovo allenatore bianconero

Alessandro Dal Canto è il nuovo allenatore della Robur Siena. Nato a Castelfranco Veneto, il 10 marzo 1975, dopo aver collezionato da giocatore oltre 350 partite in serie A e serie B, ha iniziato la sua carriera da allenatore guidando la primavera del Padova per due stagioni, prima di passare alla panchina della prima squadra a marzo del 2011, esperienza nella quale ha sfiorato la promozione in serie A uscendo sconfitto solamente nella finale playoff dal Novara. Successivamente, dopo un altro campionato con il Padova, ha allenato Vicenza, Venezia, la selezione Under 17 della nazionale italiana, le formazioni primavera di Empoli e Juventus, e nella scorsa stagione l’Arezzo, ottenendo risultati ben oltre le aspettative. Mister Dal Canto ha firmato un contratto biennale con la società bianconera (nella foto con il vice presidente Federico Trani).



Il vice allenatore sarà Giuliano Lamma, nato a Roma il 6 luglio del 1980: da calciatore ha collezionato oltre 300 presenze con le maglie di Prato, Novara, Albinoleffe e Jolly Montemurlo, da allenatore ha iniziato la sua esperienza come vice di mister Dal Canto nell’esperienza di Empoli, per poi seguirlo anche alla Juventus e all’Arezzo.



Farà parte dello staff nel ruolo di collaboratore tecnico Nicola Belmonte, classe 1987, che dopo oltre 200 presenze tra i professionisti, ha annunciato lo scorso 24 maggio il ritiro dal calcio giocato.

Il preparatore dei portieri sarà Cristian Tosti: nato a Città di Castello il 12 maggio 1974, ha difeso i pali, con quasi 300 presenze tra i professionisti, di Montevarchi, Viterbese, Castrovillari, Sangiovannese, Grosseto e Gubbio. Negli ultimi cinque anni è stato il preparatore dei portieri dell’Arezzo (4 stagioni) e dell’Alma Juventus Fano.



Il preparatore atletico sarà Marco Coralli, al suo quarto anno in bianconero, e sarà affiancato da Gian Marco Benelli, già preparatore atletico delle giovanili bianconere nelle scorse stagioni. La società ringrazia Lorenzo Spina per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.



La conferenza stampa di presentazione di mister Dal Canto si terrà lunedì 8 luglio nella sala stampa dello stadio Artemio Franchi. Al termine della conferenza, alle ore 17:15, il mister sarà pronto a conoscere i tifosi bianconeri sempre nella sala stampa del Rastrello.