Robur Siena: giovedÃ¬ e venerdÃ¬ le visite mediche, domenica partenza per il ritiro di Cascia

Robur Siena: giovedì e venerdì le visite mediche, domenica partenza per il ritiro di Cascia

Prende il via ufficialmente domani, giovedì 10 luglio, la stagione 2019-2020 della Robur Siena. Domani e venerdì infatti i giocatori si recheranno alla NeoMedica per effettuare le visite mediche, venerdì pomeriggio e sabato effettueranno dei test atletici al Massimo Bertoni dell’Acquacalda e domenica partiranno per il ritiro di Cascia, dove rimarranno ad allenarsi fino a domenica 28 luglio all’Hotel La Reggia, splendida struttura all’avanguardia dotata di un campo in erba naturale, di una piscina e di una palestra.



Confermata dunque la collaborazione per la prossima stagione con NeoMedica, poliambulatorio con sede in strada statale 73 Levante, n° 14, nato a marzo 2017 con un’offerta di servizi sanitari nei campi di Diagnostica per immagini, Medicina dello sport, Medicina Riabilitativa/Fisioterapia, laboratorio d’analisi e Medicina Specialistica.