Robur Siena, Bernardo Pierangioli nuovo team manager

Simone Guerri confermato collaboratore dell’area tecnica



Bernardo Pierangioli è il nuovo team manager bianconero. Classe 1995, Bernardo ha fatto parte del team dello Youth Project lavorando a stretto contatto con il responsabile Ruggero Radice, ha curato l’organizzazione dei progetti “Robur@School” (iniziativa che ha visto protagonista la società bianconera nelle scuole senesi) e “Walk, about Robur!” (iniziativa per bambini e famiglie in occasione delle partite casalinghe), occupandosi inoltre della comunicazione del settore giovanile bianconero.



Simone Guerri invece è stato confermato collaboratore dell’area tecnica, figura che avrà tra i suoi compiti anche quello di curare le relazioni tra la squadra e la società, lavorando fianco a fianco con il direttore sportivo Davide Vaira.