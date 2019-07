Raffaele Ortolini nuovo giocatore della Robur Siena

Raffaele Ortolini è un nuovo giocatore della Robur Siena. Attaccante, nato nel 1992 a Catanzaro, 192 cm di altezza, ha firmato un contratto triennale con la società bianconera. Ortolini ha collezionato in carriera oltre 140 presenze in serie D, segnando 44 reti: nelle ultime due stagioni in particolare è andato in gol in 12 occasioni con la maglia della Cittanovese e 20 volte con la maglia del Ghiviborgo. Ortolini ha effettuato questa mattina le visite mediche alla NeoMedica, ed è pronto a mettersi a disposizione di mister Dal Canto.