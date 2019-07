Gianluca Dâ€™Auria alla Robur Siena

Gianluca D’Auria alla Robur Siena

Gianluca D’Auria è un nuovo giocatore della Robur Siena. Attaccante classe 1996, ha firmato un contratto biennale con la società bianconera. D’Auria è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha vestito in serie C le maglie di Monopoli, Lucchese e Juve Stabia, collezionando 26 presenze e 1 rete. In serie D ha giocato nel Neapolis e nel Francavilla, dove nell’ultimo campionato si è messo in mostra con 32 presenze e 12 reti. Gianluca D’Auria ha effettuato questa mattina le visite mediche alla NeoMedica ed è pronto a mettersi a disposizione di mister Dal Canto.