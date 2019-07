Gladestony Estevao Paulino Da Silva nuovo giocatore della Robur Siena

Gladestony Estevao Paulino Da Silva è un nuovo giocatore della Robur Siena. Centrocampista classe 1993, ha firmato un contratto biennale con la società bianconera (nella foto con il vice presidente Federico Trani). Gladestony dopo varie esperienze in Brasile, Olanda, Portogallo e Spagna, è approdato in Italia nella stagione 2016-2017, vestendo in 6 occasioni la maglia del Catania (con un gol) e in 14 la maglia del Messina (con 3 gol). Nella stagione 2017-2018 è ripartito dal Catania e a gennaio si è trasferito alla Pro Vercelli in serie B, dove ha collezionato 6 presenze. Nello scorso campionato ha militato nelle fila della Pro Vercelli con 12 presenze e 2 reti. Da Silva ha effettuato ieri le visite mediche alla NeoMedica e si è messo a disposizione di mister Dal Canto.