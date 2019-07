Robur Siena, 25 convocati per il ritiro di Cascia

Dopo le visite mediche ed i test atletici all’Acquacalda, oggi pomeriggio, domenica 14 luglio, i bianconeri della Robur Siena raggiungeranno il ritiro di Cascia, dove si alleneranno fino al 28 luglio. Questo l’elenco dei convocati da mister Alessandro Dal Canto:PORTIERI – Matteo Comparini, Lorenzo FerrariDIFENSORI – Cosimo Belluomini (in prova), Niccolo’ Bonechi, Matteo Brumat, Eros De Santis, Dario D’Ambrosio, Alberto Gabbrielli (classe 2002, aggregato dalla Berretti), Matteo Vito Lomolino, Lorenzo Migliorelli, Mirko Romagnoli, Carmine Setola (in attesa del tesseramento), Atila VargaCENTROCAMPISTI – Tommaso Arrigoni, Filippo Damian, Gladestony Da Silva, Fabio Gerli, Stefano Guberti, Matteo Serrotti, Francesco VassalloATTACCANTI – Alessio Campagnacci, Alessandro Cesarini, Gianluca D’Auria, Raffaele Ortolini, Alessandro PolidoriSabato 20 alle ore 18 al campo dell’Hotel La Reggia Sporting Center di Cascia, dove alloggeranno i bianconeri, si terrà un allenamento congiunto con l’Amandola, formazione di prima categoria marchigiana della provincia di Fermo. Mercoledì 24 alle ore 17:30, sempre al campo dell’Hotel La Reggia Sporting Center, i ragazzi di mister Dal Canto affronteranno in un allenamento congiunto la Sangiustese, squadra di serie D di Monte San Giusto in provincia di Macerata.