Calciomercato Pianese: acquistati MomentÃ¨, Cason, Udoh e Vavassori

Da perfezionare gli accordi con Simone Ambrogio e Giuseppe Montaperto

Nella giornata di giovedì scorso il direttore generale della Pianese, Renato Vagaggini, si è recato a presso l'hotel Melià di Milano, sede del calciomercato, concludendo varie trattative e intavolandone altre in via interlocutoria.La U.S. Pianese si è assicurata le prestazioni sportive dei calciatori Matteo Momentè, Stefano Cason, King Paul Akpan Udoh e Gabriele Vavassori. Accordo da perfezionare con Simone Ambrogio e Giuseppe Montaperto. Inizia a prendere forma la nuova rosa tra giocatori riconfermati e gli ultimi acquisti, con la Pianese che si presenterà al ritiro di Abbadia San Salvatore, in programma per venerdì 19 luglio, quasi al completo. Saranno aggregati anche due ragazzi in prova dalla serie D che saranno valutati nel corso delle varie sedute di allenamento. Presenti anche due calciatori della Berretti: Zagaria (2001) e Temperani (2000). La dirigenza inoltre rende noto che entro martedì 16 luglio saranno comunicati due nuovi acquisti Under dalla Fiorentina e dall’Empoli. La Società augura ai nuovi calciatori bianconeri un grande in bocca al lupo per la nuova avventura con la Pianese.Matteo Momentè è nato il 26/02/1987 a Jesolo (Venezia). Attaccante con una grande esperienza nei campionati professionistici, nell’ultima stagione ha vestito nella prima parte di torneo la casacca della Virtus Verona con 13 presenze e 3 centri , per poi trasferirsi alla Pistoiese totalizzando 16 presenze e mettendo a segno 4 reti. Di scuola Inter, in carriera esperienze con Sambenedettese, Venezia, Teramo, Varese, Albinoleffe, Varese, Cremonese, Virtus Bassano, Ancona e Modena.Stefano Cason è nato il 09/07/1995 a Belluno. Difensore centrale proviene dalla Virtus Francavilla con cui ha collezionato 17 apparizioni con una rete. Nelle stagioni precedenti ha militato nella Robur Siena, Melfi, Ternana, Carrarese e Catanzaro.Paul Akpan King Udoh è nato il 05/09/1997 a Reggio Emilia. Attaccante che proviene dal Viareggio con cui è sceso in campo in 26 occasioni segnando 8 marcature. Prodotto del settore giovanile della Juventus, esperienze anche con il Pontedera e Fano.Gabriele Vavassori è nato il 13/06/1998 a Magenta (Milano). Terzino destro nelle ultime due stagione ha vestito la maglia dell'Arconatese in serie D, collezionando 62 presenze e mettendo a segno 7 reti.Simone Ambrogio è nato l’11/02/2000 a Torino. Per il duttile difensore che arriva dal settore giovanile del Torino si tratta della prima esperienza tra i professionisti.Giuseppe Montaperto è nato il 23/01/2000 a Palermo. È un trequartista prodotto del settore giovanile dell’Empoli, reduce da un anno alla Juventus Primavera.