A causa delle avverse condizioni meteo, la seconda giornata dell'open day del calcio femminile della Robur Siena, in programma oggi pomeriggio allo stadio ''Bertoni'' dell'Acquacalda, è rinviata a data da destinarsi. Oggi alle 16:30, presso la sede della Robur Siena in via Banchi di Sotto 72, si terrà la conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo Marcello Brogi e della responsabile dell'area tecnica Elena Nardi.