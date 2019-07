Matteo Figoli, Davide Seminara e Gabriele Zagaria alla Pianese, tutti i convocati per il ritiro ad Abbadia

La U.S. Pianese ha raggiunto un accordo con i calciatori Matteo Figoli e Davide Seminara. Figoli è un centrocampista nato il 17/12/2000 a Sarzana (Spezia) che arriva dal settore giovanile dello Spezia. Seminara è un terzino sinistro nato il 05/07/1998 a Pisa ed è stato prelevato dall'Empoli: in precedenza ha militato nel Prato e nella Reggina.La U.S. Pianese ha inoltre reso noto di aver tesserato il calciatore Gabriele Zagaria. Difensore, nato il 21/06/2001 a Roma proviene dalle giovanili della Ternana. "La Società augura un grande in bocca al lupo ai giocatori per la nuova avventura in bianconero."La lista dei calciatori convocati da mister Marco Masi per il ritiro di Abbadia San Salvatore in programma per venerdì 19 Luglio presso l'Hotel Fabbrini. Aggregati in prova Gianluca Gualtieri, Nicola Manca, Marco Tampwo.PORTIERI: Fontana Andrea (1998), Vitali Leonardo (2001), Temperani Federico (2003), Perugini Nicola (2003)DIFENSORI: Dierna Emilio (1987), Ambrogio Simone (2000), Zagaria Gabriele (2001), Seminara Davide (1998), Cason Stefano (1995), Gagliardi Francesco (1988), Vavassori Gabriele (1998), Manca Nicola (1998), Gualtieri Gianluca (1998)CENTROCAMPISTI: Figoli Matteo (2000), Montaperto Giuseppe (2000), Benedetti Giacomo (1999), Benedetti Luca (1999), Bianchi Leonardo (1992), Simeoni Luca (1990), Tampwo Marco (2002), Catanese Giovanni (1993)ATTACCANTI: Benedetti Lorenzo (1992), Momentè Matteo (1987), Rinaldini Damiano (1994), Udoh King (1997)