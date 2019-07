Calcio Serie C, riunione tra Pianese e Comune di Piancastagnaio per la questione stadio

La U.S. Pianese ha comunicato che, su invito del Comune di Piancastagnaio, sarà presente alla riunione convocata per martedì 23 luglio alle ore 11:30.



Nell’incontro saranno affrontate varie tematiche come la valutazione progettuale adeguamento campo sportivo, verifica e impegni di fattibilità. "Il presidente Maurizio Sani e la dirigenza bianconera - comunica la società bianconera - ribadiscono la loro totale disponibilità e collaborazione con l’Amministrazione comunale per cercare di avere l’impianto di Piancastagnaio a disposizione entro l’attuale anno. La società tiene anche a tranquillizzare tutti i propri tesserati sulla vicenda legata allo stadio, anche per evitare perplessità e destabilizzazioni."



La U.S. Pianese comunica inoltre di aver raggiunto un accordo col il calciatore Luca Scarlino. Attaccante, nato il 16-02-2000 a Pontremoli, ha militato nelle stagioni precedenti nel settore giovanile di Spezia e Sampdoria. "Da parte della società un grande in bocca al lupo per la nuova avventura."