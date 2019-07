Ufficiale, Simone Bentivoglio alla Robur Siena

105 presenze e 5 gol in serie A, 226 presenze e 13 reti in serie B, 26 presenze e 2 reti in serie C: Simone Bentivoglio è un nuovo giocatore della Robur Siena.Classe 1985, cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha vestito le maglie Mantova, Modena, Chievo, Bari, Sampdoria, Padova e Brescia. Nelle ultime tre stagioni ha militato nelle fila del Venezia, con 83 presenze e 7 reti all’attivo. Simone Bentivoglio ha effettuato questa mattina le visite mediche alla NeoMedica, ha firmato il contratto fino al 30 giugno del 2020 (con opzione di rinnovo) nella sede in via Banchi Sopra e ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Cascia.