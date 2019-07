Calcio Serie C: il calendario della Pianese e il commento del dg Vagaggini

La Lega Pro ha diramato il calendario per la stagione sportiva 2019-2020. La Pianese, inserita nel girone A della Serie C, debutterà in trasferta contro la Pro Vercelli il 25 agosto e chiuderà in casa contro la Carrarese il 26 aprile. Debutto casalingo (allo stadio di Grosseto) l'1 settembre contro l'Arezzo. Il derby con la Robur Siena è in programma il 23 ottobre allo stadio ''Artemio Franchi''; la gara di ritorno si giocherà l'8 marzo.Questo il commento del direttore generale bianconero Renato Vagaggini dopo la compilazione del calendario di Lega Pro: "Dobbiamo incontrare tutte le squadre prima o poi, sicuramente sarà un campionato impegnativo. Nelle prime due giornate incontriamo Pro Vercelli e Arezzo: già da queste partite vedremo di che pasta sarà fatta la Pianese. Il derby tutto senese contro la Robur Siena all'undicesima giornata sarà sicuramente affascinante e metterà in risalto tutta la provincia di Siena. Credo che sia la prima volta che la nostra provincia abbia due squadre che militano in Lega Pro. Mi fa piacere disputare l'andata a Siena, perchè spero che il ritorno si faccia nel nostro stadio. Il Monza ha allestito una rosa importante e credo che sia la grande favorita, poi ci sono squadre come Novara e Carrarese. La Pianese lotterà con altre cinque-sei squadre di pari livello per la salvezza".Sulla Web Tv della U.S. Pianese l'intervista completa: https://www.youtube.com/watch?v=GhT-WeUCTIk&t=38s Di seguito il calendario completo con le date delle gare di andata e ritorno.1° GIORNATA: PRO VERCELLI-PIANESE (25-08-2019) (22-12-2019)2° GIORNATA: PIANESE-AREZZO (01-09-2019) (12-01-2020)3° GIORNATA: GIANA ERMINIO-PIANESE (08-09-2019) (19-01-2020)4° GIORNATA: ALBINOLEFFE-PIANESE (15-09-2019) (26-01-2020)5° GIORNATA: PIANESE-ALESSANDRIA (22-09-2019) (02-02-2020)6° GIORNATA: PRO PATRIA-PIANESE (25-09-2019) (09-02-2020)7° GIORNATA: PIANESE-GOZZANO (29-09-2019) (16-02-2020)8° GIORNATA: PIANESE-JUVENTUS U23 (06-10-2019) (23-02-2020)9° GIORNATA: LECCO-PIANESE (13-10-2019) (26-02-2020)10° GIORNATA: PIANESE-MONZA (20-10-2019) (01-03-2020)11° GIORNATA: SIENA-PIANESE (23-10-2019) (08-03-2020)12° GIORNATA: PIANESE-OLBIA (27-10-2019) (15-03-2020)13° GIORNATA: PISTOIESE-PIANESE (03-11-2019) (22-03-2020)14° GIORNATA: PIANESE-PERGOLETTESE (10-11-2019) (25-03-2020)15° GIORNATA: RENATE-PIANESE (17-11-2019) (29-03-2020)16° GIORNATA: PIANESE-COMO (24-11-2019) (05-04-2020)17° GIORNATA: NOVARA-PIANESE (01-12-2019) (11-04-2020)18° GIORNATA: PIANESE-PONTEDERA (08-12-2019) (19-04-2020)19° GIORNATA: CARRARESE-PIANESE (15-12-2019) (26-04-2020)