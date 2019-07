Calcio Serie C: il calendario della Robur Siena

La Lega Pro ha diramato il calendario per la stagione sportiva 2019-2020 a seguito del sorteggio effettuato ieri a Roma presso la sede del Coni. La Robur Siena, inserita nel girone A della Serie C, farà il suo esordio domenica 25 agosto allo stadio ''Artemio Franchi'' contro l’Olbia e chiuderà la stagione in casa contro il Novara. Il derby con la Pianese è in programma il 23 ottobre allo stadio ''Artemio Franchi''; la gara di ritorno si giocherà l'8 marzo.



Di seguito il calendario completo con le date delle gare di andata e ritorno.



1ª | 25/08/2019ROBUR SIENA – OLBIA



2ª GIORNATA | 01/09/2019

JUVENTUS U23 – ROBUR SIENA



3ª GIORNATA | 08/09/2019

ROBUR SIENA – CARRARESE



4ª GIORNATA | 15/09/2019

LECCO – ROBUR SIENA



5ª GIORNATA | 22/09/2019

ROBUR SIENA – PRO PATRIA



6ª GIORNATA | 25/09/2019

MONZA – ROBUR SIENA



7ª GIORNATA | 29/09/2019

ROBUR SIENA – PISTOIESE



8ª GIORNATA | 06/10/2019

ALBINOLEFFE – ROBUR SIENA



9ª GIORNATA | 13/10/2019

ROBUR SIENA – AREZZO



10ª GIORNATA | 20/10/2019

PERGOLETTESE – ROBUR SIENA



11ª GIORNATA | 23/10/2019

ROBUR SIENA – PIANESE



12ª GIORNATA | 27/10/2019

ROBUR SIENA – PRO VERCELLI



13ª GIORNATA | 03/11/2019

RENATE – ROBUR SIENA



14ª GIORNATA | 10/11/2019

ROBUR SIENA – GOZZANO



15ª GIORNATA | 17/11/2019

GIANA ERMINIO – ROBUR SIENA



16ª GIORNATA | 24/11/2019

ROBUR SIENA – PONTEDERA



17ª GIORNATA | 01/12/2019

ALESSANDRIA – ROBUR SIENA



18ª GIORNATA | 08/12/2019

ROBUR SIENA – COMO



19ª GIORNATA | 15/12/2019

NOVARA – ROBUR SIENA



20ª GIORNATA | 22/12/2019

OLBIA – ROBUR SIENA



21ª GIORNATA | 12/01/2020

ROBUR SIENA – JUVENTUS U23



22ª GIORNATA | 19/01/2020

CARRARESE – ROBUR SIENA



23ª GIORNATA | 26/01/2020

ROBUR SIENA – LECCO



24ª GIORNATA | 02/02/2020

PRO PATRIA – ROBUR SIENA



25ª GIORNATA | 09/02/2020

ROBUR SIENA – MONZA



26ª GIORNATA | 16/02/2020

PISTOIESE – ROBUR SIENA



27ª GIORNATA | 23/02/2020

ROBUR SIENA – ALBINOLEFFE



28ª GIORNATA | 26/02/2020

AREZZO – ROBUR SIENA



29ª GIORNATA | 01/03/2020

ROBUR SIENA – PERGOLETTESE



30ª GIORNATA | 08/03/2020

PIANESE – ROBUR SIENA



31ª GIORNATA | 15/03/2020

PRO VERCELLI – ROBUR SIENA



32ª GIORNATA | 22/03/2020

ROBUR SIENA – RENATE



33ª GIORNATA | 25/03/2020

GOZZANO – ROBUR SIENA



34ª GIORNATA | 29/03/2020

ROBUR SIENA – GIANA ERMINIO



35ª GIORNATA | 05/04/2020

PONTEDERA – ROBUR SIENA



36ª GIORNATA | 11/04/2020

ROBUR SIENA – ALESSANDRIA



37ª GIORNATA | 19/04/2020

COMO – ROBUR SIENA



38ª GIORNATA | 26/04/2020

ROBUR SIENA – NOVARA