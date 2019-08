Marco Guidone alla Robur Siena

Oltre 370 presenze nei professionisti con oltre 100 reti segnate. Marco Guidone è un nuovo giocatore della Robur Siena: attaccante, classe 1986, arriva a titolo definito dal Padova e ha sottoscritto un contratto biennale con la società bianconera.



In carriera Guidone ha vestito le maglie di Monza, Catanzaro, Melfi, Sansovino, Verviers, Carrarese, Grosseto, Pisa, Foligno, Fondi, Chieti, Santarcangelo, Reggiana, Padova e Vis Pesaro, disputando in particolare con il Grosseto ed il Padova due stagioni in serie B. Proprio con i biancorossi veneti è stato grande protagonista della promozione in serie B nel campionato 2017-2018. Guidone si è già messo a disposizione di mister Dal Canto dopo aver conosciuto i nuovi compagni di squadra.