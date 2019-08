Giovedì 22 agosto alle ore 21 al Teatro dei Rinnovati in Piazza del Campo, si terrà la presentazione della squadra della Robur Siena per la stagione 2019/2020. La serata sarà presentata da Giacomo Muzzi e Valentina Tomei, e sarà l’occasione per svelare la maglia bianconera che sarà indossata dai calciatori, realizzata dallo sponsor tecnico Joma.