La U.S. Pianese ha reso noto di aver acquistato il calciatore Lorenzo Sarini. Portiere, nato a Ravenna il 27-02-1999, proviene dal Chievo Verona. Nella stagione precedente ha indossato la casacca del Cesena, in passato esperienza anche con il Romagna Centro. Il nuovo estremo difensore bianconero indosserà la maglia numero 22 ed è già a disposizione dell'allenatore Marco Masi. "Da parte della Società un grande in bocca al lupo per la nuova avventura."