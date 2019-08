Robur Siena: presentata la squadra e la prima maglia ufficiale

Ieri sera, nello storico Teatro dei Rinnovati, si è tenuta la presentazione della squadra e della prima maglia della stagione 2019/2020 della Robur Siena. Una serata emozionante, caratterizzata dal calore del tifo bianconero e dalla determinazione della società e della squadra in vista dell’inizio del prossimo campionato.Maglia ufficiale Robur Siena 2019/2020: Joma, in qualità di sponsor tecnico della Robur Siena, presenta la nuova maglia gioco del club per la stagione 2019/2020.Per realizzare i capi sono stati applicati tutti gli standard qualitativi previsti da Joma sia per quanto riguarda le maglie da gioco dei calciatori, che per le le maglie destinate alla vendita, identiche a quelle fornite alla squadra. L’idea di Joma è di progettare e produrre seguendo le ultime tecnologie dell’abbigliamento sportivo, per migliorare costantemente il comfort dei giocatori e al tempo stesso offrire ai tifosi un prodotto di alta qualità.Le maglie sono realizzate in poliestere Interlock, tessuto che si caratterizza per la sua qualità, elasticità e resistenza. Questo tessuto vanta un’elevata traspirabilità, grazie all’applicazione di una finitura di ultima generazione che conferisce al capo una maggiore capacità di trasferire il sudore verso l’esterno per una rapida evaporazione, mantenendo il corpo sempre asciutto.Nelle zone di massima sudorazione e concentrazione del calore corporeo, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il poliestere sportivo è stato sostituito dal MESH, un tessuto elastico con trattamento antibatterico che si caratterizza per la sua microporosità, permeabilità e capacità di ventilazione. Grazie a questa ventilazione, l’afflusso di aria consente di mantenere il corpo sempre asciutto e ad una temperatura costante, favorendo così le prestazioni tecniche degli atleti.La maglia è caratterizzata da un disegno delle classiche righe verticali, in una versione più stretta, stile vintage. Il nuovo modello favorisce inoltre una maggior aderenza al corpo, con l’obiettivo di migliorare il comfort dell’atleta. Il colletto è a V in costina elastica, nei colori del club: il bianco e il nero. La nuova maglia della Robur Siena per la stagione 2019/2020 si contraddistingue inoltre per il colletto stile mao con rib elastico a chiusura, che lo fa sembrare quasi un collo a V. La scritta #AVANTIROBUR, realizzata con transfer ad alta densità e inserita nella parte posteriore della maglia, subito sotto il colletto, riprende il claim della nuova stagione.