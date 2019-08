Pro Vercelli-Pianese, 22 convocati da Masi: ''Partita storica, a Vercelli con determinazione''

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 22 giocatori per la partita di domani, domenica 25 agosto, prima giornata del campionato di calcio di Serie C - girone A, in programma alle 15.00 allo stadio "Silvio Piola" contro la Pro Vercelli.



Di seguito l’elenco dei convocati:



PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo



DIFENSORI: Ambrogio Simone, Cason Stefano, Dierna Emilio, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele



CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Benedetti Luca, Bianchi Leonardo, Catanese Giovanni, Figoli Matteo, Fortuni Simone, Simeoni Luca, Tampwo Marco



ATTACCANTI: Benedetti Lorenzo, Momentè Matteo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Scarlino Luca, Udoh King



Squalificato il portiere Leonardo Vitali.



“Incomincia la nostra avventura, quella per cui ci stiamo preparando da tutta l’estate: sarà una sfida entusiasmante, da affrontare con coraggio e orgoglio - ha dichiarato mister Masi presentando la gara -. Incontreremo una squadra importante e blasonata come la Pro Vercelli, ma la Pianese farà bene e scenderà in campo con determinazione. Non ci sarà lo squalificato Vitali, la squadra per il resto ha risentito di qualche giocatore acciaccato, che stiamo recuperando piano piano e, se non sarà per questa domenica, i giocatori saranno pronti per il prossimo impegno contro l’Arezzo. Per noi quella di domenica contro la Pro Vercelli è una sfida storica e di grandissimo prestigio, daremo tutto per ottenere il massimo. Anche a livello personale c’è tanta emozione, sono l’allenatore della Pianese da ormai tre stagioni e vogliamo fare bene, l’importante è raggiungere il nostro obiettivo e che la squadra si esprima secondo i propri valori: sono curioso di vedere che capacità avremo di affrontare questo campionato”.