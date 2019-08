Robur Siena-Olbia, 24 convocati da Dal Canto: ''Vogliamo una squadra solida''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 24 giocatori per la partita di domani, domenica 25 agosto, prima giornata del campionato di calcio di Serie C - girone A, in programma alle 15.00 allo stadio "Artemio Franchi" contro l'Olbia.



Di seguito l’elenco dei convocati: Andreoli, Arrigoni, Bentivoglio, Buschiazzo, Cesarini, Confente, Damian, D’Ambrosio, D’Auria, De Santis, Ferrari, Gerli, Guberti, Guidone, Oukhadda, Ortolini, Da Silva, Petrucci, Polidori, Romagnoli, Serrotti, Setola, Varga, Vassallo.



"C’è emozione, aspettativa e curiosità per vedere a che punto siamo. Tenteremo di fare le cose migliori possibili domani contro l’Olbia, senza la paura di sbagliare - ha dichiarato il tecnico bianconero presentando la gara in conferenza stampa -. Dobbiamo pensare a fare quello di cui siamo capaci e cercare di arginare loro, facendo la nostra partita. Abbiamo una buona condizione fisica. L’Olbia è una squadra organizzata, sa quello che deve fare, quindi va tenuta alta l’attenzione. Dovremo essere solidi e quando avremo la palla noi dobbiamo usare le nostre qualità. Nel reparto offensivo non abbiamo a disposizione Campagnacci per un problema fisico, gli altri sono tutti in buone condizioni. Sulla formazione ho un paio di dubbi sia davanti che a centrocampo, dietro ho le idee chiare. I ragazzi sono poco appuntabili sotto il piano dell’impegno perché una squadra che fa tutto ciò che gli viene chiesto. Dobbiamo diventare squadra senza subire l’evento e la pressione che c’è in una piazza come questa. Ci saranno dei momenti di difficoltà dove dovremo avere la capacità e la lucidità di uscirne, sperando nell’aiuto della città, concentrandoci sul far bene in questo campionato di Serie C. Se domani avremo dei momenti di difficoltà bisogna avere la costanza e la pazienza di superare questi momenti noi, assieme alla gente che viene a sostenerci perché, per arrivare al risultato, bisogna fare un certo tipo di percorso, sia noi sia le persone che vengono a sostenerci."