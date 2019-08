Sconfitta per la Robur nella prima di campionato contro l'Olbia - FOTO

ROBUR SIENA-OLBIA 1-2 (1-0)

Sconfitta per la Robur Siena che, nella 1ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, giocata oggi domenica 25 agosto allo stadio "Artemio Franchi", viene superata dall'Olbia con il risultato di 1-2.Passano in vantaggio gli ospiti al 32' con Ogunseye. Il pareggio bianconero arriva nel recupero del primo tempo con Arrigoni. All'8' della ripresa è Pisano che sigla la rete del definitivo 1-2.I bianconeri torneranno in campo sabato 1 settembre alle 15.00 allo stadio "Moccagatta" di Alessandria contro la Juventus U23, per la 2ª giornata di campionato.