Nel debutto in Serie C sconfitta per la Pianese a Vercelli

PRO VERCELLI-PIANESE 2-0 (0-0)

Nello storico debutto nel campionato di calcio di Serie C, la Pianese viene sconfitta dalla Pro Vercelli con il risultato di 0-2, nella partita giocata oggi, domenica 25 agosto, allo stadio "Silvio Piola".Entrambe le reti nella ripresa. Al 5' realizza Della Morte per i padroni di casa. Al 17' è un'autorete di Vavassori a decretare il definitivo 0-2.Il prossimo turno vedrà i bianconeri di Piancastagnaio debuttare sul campo di casa (allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto) sabato 31 agosto alle 20.45 per la seconda giornata di campionato.: Moschin, Quagliata, Auriletto, Graziano (85' Mal), Rosso (62' Cecconi), Schiavon, Della Morte (71' Russo), Azzi, Franchino, Carosso, Varas. A disposizione: Saro, Tedone, Foglia, Erradi, Bani, Grossi, Mal, Ciceri, Volpe, Masi. All. Gilardino Alberto.: Fontana, Ambrogio, Dierna (67' Seminara), Simeoni, Benedetti Lorenzo (85' Udoh), Catanese, Benedetti Giacomo, Gagliardi, Vavassori, Bianchi (67' Figoli), Rinaldini (67' Momentè). A disposizione: Sarini, Cason, Benedetti Luca, Scarlino, Montaperto, Fortuni, Tampwo. All. Masi Marco.ARBITRO: Sajmir Kumara di Verona (Cristian Cortinovis-Ivano Agostino)MARCATORI: 51' Della Morte (PV) 66' aut. Vavassori (PV)AMMONITI: Catanese, Gagliardi, Simeoni (PI) Carosso (PV)ESPULSO: al 75' per doppia ammonizione Catanese (PI)NOTE: 1.275 spettatori paganti per un incasso di 6.649 Euro