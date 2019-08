Robur Siena Women, al via la preparazione

Robur Siena comunica di aver trovato una casa per il proprio settore femminile. Grazie alla sinergia con la società GS Quercegrossa, gli impianti sportivi della frazione saranno il nuovo centro sportivo ufficiale della Robur Siena Women.Contestualmente a questo accordo, la società comunica anche di aver fissato l’avvio dell’attività della prima squadra, nel giorno di domenica 8 settembre; nel giorno 9 settembre dalle 17 alle 19, verrà invece organizzato un nuovo open day, aperto a tutte le bambine e ragazze senza limiti di età. Per tutte quelle che vogliono avvicinarsi al mondo delle Women, sarà sufficiente presentarsi al campo di Quercegrossa in questa fascia oraria, presentando una copia del certificato medico.