Juventus U23-Robur Siena, prevendita biglietti

E' attiva la prevendita per la partita di campionato tra Juventus U23 e Robur Siena, in programma domenica 1 settembre alle ore 15:00 al "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria. Il circuito di vendita è Viva Ticket ( www.vivaticket.it ), a Siena è possibile acquistare i biglietti nei seguenti punti vendita:– Filiali Banco Popolare (dalle ore 8 alle 17)– TABACCHERIA IL CHIASSO LARGO | Via Rinaldini, 7/9, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 282162I prezzi sono:Poltrona FERRARI: intero €15, donne e under 20 €10Tribuna CENTRALE: intero €15, donne e under 20 €10Tribuna LATERALE: intero €10, donne e under 20 €5CURVA SUD OSPITI BALONCIERI: intero €10, donne e under 20 €5La vendita online e presso le ricevitorie abilitate è già attiva. Il giorno gara proseguirà la vendita solamente presso la biglietteria Ovest dello Stadio Giuseppe Moccagatta (via Bellini, dalle ore 13:00); saranno in vendita solo le tribune.Questo il link per avere informazioni relative alla vendita: https://www.juventus.com/it/tickets/prices-and-purchasing/other/juventus-u23/biglietteria-juventus-u23/index.php