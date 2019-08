Pianese-Arezzo, 21 convocati da Masi: ''Dobbiamo riscattarci, questa categoria va affrontata con coraggio e determinazione''

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 21 giocatori per la partita di domani, sabato 31 agosto, seconda giornata del campionato di calcio di Serie C - girone A, in programma alle 17.00 allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto (dove la squadra di Piancastagnaio gioca le gare casalinghe) contro l'Arezzo.



Di seguito l’elenco dei convocati:



PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo, Vitali Leonardo



DIFENSORI: Ambrogio Simone, Cason Stefano, Dierna Emilio, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele, Zagaria Gabriele



CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Benedetti Luca, Bianchi Leonardo, Figoli Matteo, Fortuni Simone, Regoli Paolo, Simeoni Luca



ATTACCANTI: Benedetti Lorenzo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Udoh King



Squalificato il centrocampista Giovanni Catanese.



“In vista della partita di domani, speriamo di recuperare qualche giocatore ancora acciaccato, sicuramente ci sarà la possibilità di scegliere più situazioni - ha dichiarato mister Masi presentando la gara contro l'Arezzo -. Dobbiamo riscattarci: oltre al risultato, anche sull'approccio alla gara contro la Pro Vercelli che è stato timoroso e con scarso coraggio. Questa categoria va affrontata con coraggio e determinazione, spero già che a partire da sabato si possa vedere una Pianese battagliera. L'Arezzo è una delle squadre più importanti del nostro girone, hanno una rosa ampia e costruita per vincere: il nostro obiettivo è quello di lottare al massimo contro ogni avversario per giocarci la salvezza. Contro gli aretini rientrerà Vitali, mentre non ci sarà Catanese: il nuovo acquisto Regoli ha fatto solamente due allenamenti con noi, ha ancora bisogno di tempo per trovare la condizione migliore".



In classifica la Pianese ha zero punti dopo la sconfitta nel debutto di campionato a Vercelli.